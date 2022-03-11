Украинский суд заочно арестовал Илью Киву

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Лычаковского районного суда Сергея Гирича.

"Сегодня следственный судья Лычаковского районного суда г. Львова удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам Главного следственного Управления Государственного бюро расследований и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Киве Илье Владимировичу", - говорится в сообщении.

Его подозревают в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины), ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 2 ст. 436-1 (использование и распространение символики коммунистических режимов).

"Ходатайство рассмотрено по правилам ч.6 ст. 193 УПК Украины, которой предусмотрено, что следственный судья рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и может избрать такую меру пресечения при отсутствии подозреваемого, обвиняемого лишь в случае доказательства прокурором наличии оснований, предусмотренных статьей 177 настоящего Кодекса, а также наличия достаточных оснований полагать, что подозреваемый, обвиняемый выехал и/или находится на временно оккупированной территории Украины, территории государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором и/или объявлен в международный розыск", - добавили в пресс-службе.