Украинский стартап Reface привлек 5,5 млн долларов от Andreessen Horowitz

Приложение по замене лиц на видео и GIF-изображениях Reface во время первого раунда финансирования получило 5,5 миллионов долларов от венчурного фонда Andreessen Horowitz и ряда других всемирно известных бизнес-ангелов.

Об этом сообщил инвестор компании Reface Сергей Токарев.

По его словам, в список инвесторов вошли менеджеры Джастина Бибера и Бритни Спирс, инвесторы Uber, Microsoft, Facebook и Twitter, генеральный директор Supercell, а также основатель K5 Global Мэтт Кивес, в своё время работавший с Брюсом Уиллисом и Джесси Айзенберг, и ряд других финансистов.

Организатором раунда выступил ведущий венчурный фонд Andreessen Horowitz (a16z), расположенный в Кремниевой долине. Компания известна тем, что стала первым венчурным фондом, которому удалось собрать акции всех четырёх крупнейших компаний в сфере социальных медиа - Facebook, Twitter, Groupon и Zynga. Кроме того, в активе фонда - инвестиции в Skype, Airbnb, Digg и Foursqaure.

Приложение Reface основано на уникальной технологии машинного самообучения, не имеющего аналогов во всём мире. Программа позволяет вставлять изображения лиц в видео и GIF-анимацию с максимальной реалистичностью без владения навыками монтажа.

"С момента релиза в январе 2020 года приложение уже скачали более 70 миллионов раз по всей планете. В августе Reface занял первое место в американском AppStore, обогнав TikTok и Instagram, а недавно Google play внёс приложение в список лучших разработок 2020 года", - рассказывает Сергей Токарев.

Reface пользуется популярностью среди знаменитостей и активно сотрудничает с индустрией развлечений и цифровым маркетингом. Технология используется в шоу-бизнесе как для создания творческого контента, так и для рекламных роликов.

"Reface применили в промо-роликах новых клипов Джастина Бибера и трейлере нового фильма Бората от Amazon Prime. Кроме того, полученным в приложении контентом в соцсетях делились такие звёзды, как Снуп Догг, Бритни Спирс, Джо Роган, Крис Браун, Майли Сайрус, Дуа Липа и многие другие", - отмечает Сергей Токарев.

Как известно, главный офис компании Reface находится в Киеве. На сегодняшний день количество сотрудников стартапа превышает 100 человек.