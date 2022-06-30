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Украинский снайпер уничтожил целую группу российских солдат (видео)

Фото: опубликовано видео уничтожения украинским снайпером оккупантов (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинский снайпер ССО ликвидировал целую группу российских военных. Опубликовано видео работы нашего бойца по оккупантах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу ССО Украины.

"Подождав, когда противник собрался в кучу, а затем ударил врасплох. Демонстрируем вам видео реальной работы снайпера ССО Украины. Эти уникальные кадры были сняты нашими воинами на одном из направлений, где работают Силы специальных операций", - говорится в подписи к видео.

Так на кадрах заметно, как российские солдаты, не подозревая, что несколько следующих секунд станут для них последними, свободно передвигались по незащищенной местности.

"Россияне сами вышли навстречу пулям, вовремя и метко выпущенным по ним снайпером ССО Украины", - указано в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки Россия потеряла в войне против Украины еще около 150 своих военных, а общее количество потерь врага за четыре месяца военных действий составляет около 35 600 человек.

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