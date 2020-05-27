Украинский сервис META попал в реестр, предусматривающий передачу данных в РФ

Фото: ФСБ России (wikimedia.org)

Сервис предоставляет услуги почты и поиска в интернете

Украинский почтовый и поисковый сервис META попал в реестр Роскомнадзора, предусматривающий передачу данных в Россию. В META говорят, что не давали согласия передавать данные в РФ.

Об этом пишет "Роскомсвобода".

Так, при проверке реестра Роскомнадзора оказывается, что в нем действительно есть компания META и ее бесплатная почта. Данные о компании внесли в 21 мая 2020 года.

Согласно реестру, в распоряжение российской ФСБ должны поступать все контакты пользовательской адресной книги, электронной почты, данные о количестве и объёме сообщений, обо всех авторизациях через сторонние сервисы, о ведении личной переписки внутри интернет-ресурса, точное время посещений и другие метаданные.

Однако, как отмечает издание, с META могла произойти ситуация, как с другими иностранными сервисами, когда Роскомнадзор вносил их в реестр без уведомления, какие обязанности на них теперь возлагаются. Подобная ситуация произошла, когда в реестр внесли почтовый сервис StartMail.

В компании META на запрос AIN.ua ответили, что узнали о своем участии в реестре из медиа, и отрицают, что соглашались передавать данные пользователей в Россию:

"О том, что информация о нашем сервисе находится в реестре Роскомнадзора, мы узнали из публикаций в украинских СМИ. Насколько мы поняли, там находится общедоступная информация о нашем сервисе: доменное имя и контактная информация.

Никакого согласия на сотрудничество с Роскомнадзором наша компания не давала. Природно, что никакой информации о пользователей никаким иностранным организациям мы никогда не передавали и не планируем. Мы отправили запрос в Роскомнадзор с требованием удалить из их реестра информацию о нашем сервисе", - заявили в компании.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что владельца одного из крупнейших провайдеров Украины подозревают в госизмене.

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Автор: Максим Зайченко