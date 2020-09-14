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Украинский ракетный комплекс "Нептун" может пойти на экспорт

Автор: Олег Черныш, Игорь Литвиненко

Украина может поставить на серийное производство и экспортировать отечественный ракетный комплекс "Нептун". Этот ракетный комплекс является одним из приоритетных видов вооружения для экспорта для Украины.

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Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава комитета Верховной рады по нацбезопасности Александр Завитневич.

"Серийно мы уже можем его производить, надо только согласовать, сколько нам необходимо "Нептунов" для ВСУ. Это очень хорошая наша единица экспортного вооружения, которую можно выгодно продать как для государства, так и для предприятия-производителя "Луч", - сказал Завитневич.

Он добавил, что данный комплекс будет эффективным средством сдерживания российской агрессии на море.

Ранее РБК-Украина писало, что РК "Нептун" будет поставлен на боевое дежурство в ВСУ в 2021 году.

До этого в конце августа министр обороны Андрей Таран подписал указ о взятии ракетного комплекса на вооружение ВСУ.

Ракетный комплекс "Нептун" предназначен для поражения кораблей классов крейсер, эсминец, фрегат, корвет, десантных, танкодесантных кораблей и транспортов в любых метеорологических условиях и в любое время суток и года.

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