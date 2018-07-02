Українець Говоров встановив новий світовий рекорд у плаванні

Попереднє досягнення належало іспанцеві

Український плавець Андрій Говоров встановив новий світовий рекорд на дистанції 50 м батерфляєм на змаганнях в Римі. Про це повідомляється на сайті Федерації плавання Італії.

Говоров проплив дистанцію за 22,27. На шляху до світового рекорду і перемозі Андрій Говоров обійшов чинного чемпіона світу британця Бена Прауда.

Попереднє досягнення належало іспанцеві Рафаелю Муньосу в 2009 році.

26-річний Говоров є дворазовим чемпіоном юнацьких Олімпійських ігор в Сінгапурі, багаторазовим чемпіоном і призером чемпіонатів світу та Європи серед юніорів.

Нагадаємо, український стрілець Олег Омельчук на етапі Кубка світу в Мюнхені побив світовий рекорд зі стрільби з пневматичного пістолета з 10 метрів.