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Украинский метатель молота обновил сразу три олимпийских рекорда

Автор: Дмитрий Левицкий

Украинский спортсмен, метатель молота Михаил Кохан обновил сразу три олимпийских рекорда. Кохан, в частности, стал самым молодым спортсменом в истории Олимпиады, которому удалось пробиться в финал соревнований по метанию молота.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Кохан в финале занял четвертое место, его обошли поляк Войцех Новицки (золотая медаль), новережець Эйвинд Генриксен (серебряная медаль) и еще один поляк Павел Файдек (бронзовая медаль).

Хоть украинскому спортсмену не удалось завоевать медаль, он смог обновить сразу три олимпийских рекорда.

Кохан в свои 20 лет стал самым молодым финалистом олимпийских соревнований по метанию молота, самым молодым легкоатлетом, метнувшим молот за 80 метров, и самым молодым метателем молота, занявшим четвертое место на Олимпиаде.

Напомним, с медальным зачетом Украина на Олимпиаде в Токио можно ознакомиться на РБК-Украина. Украинские спортсмены уже завоевали 11 медалей.

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