Украинский клуб впервые в истории вышел в раунд плей-офф баскетбольной Лиги чемпионов

Украинский клуб впервые в истории преодолел групповой этап баскетбольной Лиги чемпионов. БК "Прометей" досрочно вышел в плей-офф баскетбольной Лиги чемпионов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СК "Прометей".
Украинский баскетбольный клуб "Прометей" обыграл в пятом матче группового этапа баскетбольной Лиги чемпионов итальянский Динамо-Сассари.
"Прометей" стал первым клубом в истории Украины, которому удалось выйти из группы в турнире.
Прометей (Украина) - Динамо-Сассари (Италия) - 89:56 (27:15, 18:17, 20:9, 24:15).
Свой последний поединок в баскетбольной ЛЧ Прометей проведет 21 декабря, а уже на следующий день определится соперник клуба из Каменского.
Ранее мы писали, что Украина одержала первую победу в отборе на баскетбольный ЧМ-2023.