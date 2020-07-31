Украинский игрок НБА Лень не сыграет в первом матче после рестарта

Фото: Алексей Лень (nba.com)

Центровой "Сакраменто" еще не восстановился после коронавируса

Украинский центровой "Сакраменто Кингс" Алексей Лень пропустит первый матч регулярного чемпионата НБА после возобновления сезона. Баскетболист продолжает восстанавливаться после перенесенной коронавирусной болезни.

Об этом сообщает CBS Sports.

Украинец еще не полностью вернулся к прежней форме, поэтому он пропустит по крайней мере первую из восьми игр. Также Лень не сыграл ни в одном из трех контрольных матчей клуба перед рестартом сезона.

"Кингз" сыграют с "Сан-Антонио Сперс" в ночь на субботу, 1 августа, в 3:00 по киевскому времени.

Напомним, НБА 12 марта приостановила сезон после того, как центровой "Юта Джаз" Руди Гобер получил положительный результат теста на коронавирус. На момент паузы в регулярном сезоне команды провели от 63 до 67 матчей из 82 запланированных.

Совет директоров НБА принял решение возобновить сезон с 30 июля в парке развлечений "Диснейуорлд" в Орландо. Доиграют регулярный чемпионат 22 клуба: 13 из Западной конференции и 9 - из Восточной. Каждая команда проведет по восемь встреч для определения посева в плей-офф. Стадия плей-офф пройдет в обычном формате. Сезон должен быть закончен не позднее 13 октября.