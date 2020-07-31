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Український гравець НБА Лень не зіграє в першому матчі після рестарту

Орландо, П'ятниця 31 липня 2020 10:38
Український гравець НБА Лень не зіграє в першому матчі після рестарту
Фото: Олексій Лень (nba.com)
Автор: Вера Олейник

Центровий "Сакраменто" ще не відновився після коронавируса

Український центровий "Сакраменто Кінґс" Олексій Лень пропустить перший матч регулярного чемпіонату НБА після відновлення сезону. Баскетболіст продовжує відновлюватись після перенесеної коронавірусної хвороби.

Про це повідомляє CBS Sports.

Українець ще не повністю повернувся до колишньої форми, тому він пропустить принаймні першу з восьми ігор. Також Лінь не зіграв ні в одному з трьох контрольних матчів клубу перед рестартом сезону.

"Кінґс" зіграють з "Сан-Антоніо Сперс" в ніч на суботу, 1 серпня, о 3:00 за київським часом.

Нагадаємо, НБА 12 березня призупинила сезон після того, як центровий "Юта Джаз" Руді Гобер отримав позитивний результат тесту на коронавірус. На момент паузи в регулярному сезоні команди провели від 63 до 67 матчів з 82 запланованих.

Рада директорів НБА ухвалила рішення відновити сезон з 30 липня в парку розваг "Діснейуорлд" в Орландо. Дограють регулярний чемпіонат 22 клуби: 13 із Західної конференції і 9 - зі Східної. Кожна команда проведе по вісім зустрічей для визначення посіву в плей-офф. Стадія плей-офф пройде у звичайному форматі. Сезон повинен бути закінчений не пізніше 13 жовтня.

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