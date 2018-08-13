Український дзюдоїст Ядов виборов бронзу на Гран-Прі в Будапешті

Змагання є одними із відбіркових стартів в рамках кваліфікації до Олімпіади-2020

Український дзюдоїст Богдан Ядов виборов бронзову нагороду на змаганнях Гран-Прі в Будапешті, які є одними із відбіркових стартів в рамках кваліфікації до Ігор ХХХІІ Олімпіади 2020 року в Токіо. Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету.

У ваговій категорії до 66 кг призер Юнацьких Олімпійських ігор спочатку взяв гору над Яріном Менагедом із Ізраїлю. І цю перемогу наш спортсмен здобув достроково: сутичка тривала трохи менше трьох хвилин.

На шляху до п'єдесталу Богдан виграв у двох Себастьянів - Переса з Чилі, котрий 2018 року має дві бронзових призи Panamerican Open, й Сейдля з Німеччини, який у лютому був третім на турнірі Grand Slam у Парижі.

Потім українець у додатковий час здолав Торніке Нагліашвілі (золото і срібло Кубків Європи-2018). Але згодом поступився майбутньому переможцю змагань у столиці Угорщини Кензо Тагаві з Японії, який у лютому виграв Grand Slam у Дюссельдорфі. У "втішному" двобої за вихід до малого фіналу Ядов був сильнішим за ірландця Натана Бернса.

Зазначається, що це - перша медаль дзюдоїста на змаганнях такого рангу, до цього були нагороди на чемпіонаті Європи-2015 серед юніорів (срібло), Кубку Європи серед юніорів (дві бронзи) і Кубках Європи серед дорослих (золото і бронза).

Нагадаємо, українські дзюдоїстки вибороли срібну і бронзову медалі на етапі Гран-прі в турецькій Анталії.