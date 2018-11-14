Украинский борец Новиков стал чемпионом мира U-23

Фото: Семен Новиков (ukrwrestling.com)

Другой украинский спортсмен Грушин добыл бронзовую награду

Украинский борец греко-римского стиля Семен Новиков завоевал золото чемпионата мира U-23, который проходит в Бухаресте. Об этом сообщается на сайте Ассоциации спортивной борьбы Украины.

В полуфинале Новиков в весовой категории 87 кг добыл победу со счетом 8:5 над действующим чемпионом Европы U-23 Исламом Абасовым из Азербайджана. А в финале уверенно справился с кубинцем Даниэлем Григоричем (10:2).

Кроме того, с медалью с чемпионата мира вернется и Александр Грушин, который в категории до 63 кг добыл бронзовую награду.

Напомним, во взрослой сборной Украины в категории до 87 выступает Жан Беленюк, который на чемпионате мира стал серебряным призером.