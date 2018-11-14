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Український борець Новиков став чемпіоном світу U-23

Новини » Спорт    14.11.2018 - 10:01
Український борець Новиков став чемпіоном світу U-23
Фото: Семен Новіков (ukrwrestling.com)

Інший український спортсмен Грушин добув бронзову нагороду

Український борець греко-римського стилю Семен Новіков завоював золото чемпіонату світу U-23, який проходить в Бухаресті. Про це повідомляється на сайті Асоціації спортивної боротьби України.

У півфіналі Новиков у ваговій категорії 87 кг здобув перемогу з рахунком 8:5 над чинним чемпіоном Європи U-23 Ісламом Абасовим з Азербайджану. А в фіналі впевнено впорався з кубинцем Даніелем Грігорічем (10:2).

Крім того, з медаллю з чемпіонату світу повернеться і Олександр Грушин, який в категорії до 63 кг здобув бронзову нагороду.

Нагадаємо, у дорослій збірній України в категорії до 87 виступає Жан Беленюк, який на чемпіонаті світу став срібним призером.

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