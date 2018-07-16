Украинский боксер Шелестюк бросил вызов экс-чемпиону мира WBA

Украинец хочет встретиться с проигравшим свой последний бой аргентинцем

Украинский полусредневес Тарас Шелестюк, год не выходивший на ринг, бросил вызов бывшему чемпиону мира WBA в этой же весовой категории аргентинцу Лукасу Матиссе. Об этом украинец написал в Twitter.

"Окей, ребята. В сентябре прошлого года Лукас Матиссе отказался драться со мной в андеркарде вечера бокса Канело-Головкин. Думаю, Golden Boy Promotion не хотят рисковать.

Но, после того как Матиссе потерял свой чемпионский титул вчера вечером в бою против Пакьяо, надеюсь, он и Оскар Де Ла Хойя, согласятся драться со мной в этом году.

Его команда ждала шанса оспорить титул чемпиона мира и он завоевал пояс в легком бою с Кирамом. Но теперь титул у Пакьяо и я хочу нашего поединка. Шелестюк-Матиссе - большой бой для фанатов бокса", - отметил Шелестюк.

Чемпион мира в восьми весовых категориях легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо 15 июля добыл досрочную победу над Лукасом Матиссе в седьмом раунде поединка.

Для 39-летнего Пакьяо эта победа стала 60 на профессиональном ринге (39 нокаутом) при семи поражениях и двух ничьих. 35-летний Матиссе, который владел титулом WBA с января, проиграл свой пятый бой при 39 победах.