Український боксер Шелестюк кинув виклик екс-чемпіону світу WBA

Новини Спорт 16.07.2018 - 13:23
Фото: Тарас Шелестюк (twitter.com/TarasShelestyuk)
Фото: Тарас Шелестюк (twitter.com/TarasShelestyuk)

Українець хоче зустрітися з аргентинцем, який програв свій останній бій

Український напівсередньоваговик Тарас Шелестюк, рік не виходив на ринг, кинув виклик колишньому чемпіонові світу WBA в цій же ваговій категорії аргентинцеві Лукасу Матісса. Про це українець написав у Twitter.

"Окей, хлопці. У вересні минулого року Лукас Матісса відмовився битися зі мною в андеркарді вечора боксу Канело-Головкін. Думаю, Golden Boy Promotion не хочуть ризикувати.

Але, після того як Матісса втратив свій чемпіонський титул вчора ввечері в бою проти Пакьяо, сподіваюся, він і Оскар Де Ла Хойя, погодяться битися зі мною в цьому році.

Його команда чекала шансу оскаржити титул чемпіона світу і він завоював пояс у легкому бою з Кірамом. Але тепер титул у Пакьяо і я хочу нашого поєдинку. Шелестюк-Матісса - великий бій для фанатів боксу", - зазначив Шелестюк.

Український боксер Шелестюк кинув виклик екс-чемпіону світу WBA

Чемпіон світу у восьми вагових категоріях легендарний філіппінець Менні Пакьяо 15 липня добув дострокову перемогу над Лукасом Матісса в сьомому раунді поєдинку.

Для 39-річного Пакьяо ця перемога стала 60 на професійному рингу (39 нокаутом) при семи поразках і двох нічиїх. 35-річний Матісса, який володів титулом WBA з січня, програв свій п'ятий бій при 39 перемогах.

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