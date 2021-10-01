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Украинский бизнес сохраняет позитивные ожидания пятый месяц подряд

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Украина, Пятница 01 октября 2021 14:47
Украинский бизнес сохраняет позитивные ожидания пятый месяц подряд Фото: бизнес сохраняет позитивные ожидания с мая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинский бизнес сохранил положительные оценки результатов своей деятельности. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в сентябре составил 53,1 (в августе - 53,4) и находится выше нейтрального уровня пятый месяц подряд

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ежемесячного опроса предприятий Украины, который проводит Национальный банк Украины (НБУ).

Украинский бизнес сохраняет позитивные ожидания пятый месяц подряд

Как отметили в НБУ, устойчивый потребительский спрос, благоприятная внешняя конъюнктура, дальнейший рост инвестиционной активности продолжали положительно влиять на ожидания предприятий всех секторов экономики, участвующих в ежемесячных опросах.

Украинский бизнес сохраняет позитивные ожидания пятый месяц подряд

"Благодаря сезонному фактору предприятия торговли наиболее оптимистично среди других секторов оценивали перспективы своего развития. Респонденты имели высокие оценки относительно объема товарооборота и объема закупки товаров для продажи", - говорится в сообщении.

По данным НБУ, респонденты всех ВЭД прогнозируют рост цен на собственную продукцию и услуги на фоне удорожания сырья и товаров поставщиков. В то же время сохраняются высокие ожидания относительно объемов новых заказов, в том числе экспортных.

Увеличение численности работников ожидают только предприятия торговли, но респонденты промышленности, строительства и сферы услуг настроены на сокращение численности работников.

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 6 по 23 сентября 2021 года. В опросе приняли участие 324 предприятия. Результаты опросов отражают лишь мнение респондентов-руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, в мае 2021 года граждане Украины довольно скептически оценивают экономическую ситуацию в стране: 60% опрошенных оценивают ее как "очень плохую" или "очень плохую". И только 5% оценивают ситуацию как "хорошую" или "очень хорошую", а 32% как "не плохую и не хорошую".

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