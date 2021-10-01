Український бізнес зберігає позитивні очікування п'ятий місяць поспіль

Український бізнес зберіг позитивні оцінки щодо результатів своєї діяльності. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) у вересні становив 53,1 (у серпні - 53,4) та перебуває вище нейтрального рівня п'ятий місяць поспіль

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані щомісячного опитування підприємств України, яке проводить Національний банк України ( НБУ ).

Як зазначили в НБУ, стійкий споживчий попит, сприятлива зовнішня кон’юнктура, подальше зростання інвестиційної активності продовжували позитивно впливати на очікування підприємств усіх секторів економіки, що беруть участь у щомісячних опитуваннях.

"Завдяки сезонному фактору підприємства торгівлі найоптимістичніше серед інших секторів оцінювали перспективи свого розвитку. Респонденти мали високі оцінки щодо обсягу товарообороту та обсягу закупівлі товарів для продажу", - йдеться в повідомленні.

За даними НБУ, респонденти всіх ВЕД прогнозують зростання цін на власну продукцію та послуги на тлі подорожчання сировини і товарів постачальників. Водночас зберігаються високі очікування щодо обсягів нових замовлень, в тому числі експортних.

Збільшення чисельності працівників очікують лише підприємства торгівлі, натомість респонденти промисловості, будівництва та сфери послуг налаштовані на скорочення чисельності працівників.

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 6 до 23 вересня 2021 року. В опитуванні взяли участь 324 підприємства. Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.