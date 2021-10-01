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Український бізнес зберігає позитивні очікування п'ятий місяць поспіль

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Україна, П'ятниця 01 жовтня 2021 14:47
Український бізнес зберігає позитивні очікування п'ятий місяць поспіль Фото: бізнес зберігає позитивні очікування з травня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Український бізнес зберіг позитивні оцінки щодо результатів своєї діяльності. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) у вересні становив 53,1 (у серпні - 53,4) та перебуває вище нейтрального рівня п'ятий місяць поспіль

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані щомісячного опитування підприємств України, яке проводить Національний банк України (НБУ).

Український бізнес зберігає позитивні очікування п'ятий місяць поспіль

Як зазначили в НБУ, стійкий споживчий попит, сприятлива зовнішня кон’юнктура, подальше зростання інвестиційної активності продовжували позитивно впливати на очікування підприємств усіх секторів економіки, що беруть участь у щомісячних опитуваннях.

Український бізнес зберігає позитивні очікування п'ятий місяць поспіль

"Завдяки сезонному фактору підприємства торгівлі найоптимістичніше серед інших секторів оцінювали перспективи свого розвитку. Респонденти мали високі оцінки щодо обсягу товарообороту та обсягу закупівлі товарів для продажу", - йдеться в повідомленні.

За даними НБУ, респонденти всіх ВЕД прогнозують зростання цін на власну продукцію та послуги на тлі подорожчання сировини і товарів постачальників. Водночас зберігаються високі очікування щодо обсягів нових замовлень, в тому числі експортних.

Збільшення чисельності працівників очікують лише підприємства торгівлі, натомість респонденти промисловості, будівництва та сфери послуг налаштовані на скорочення чисельності працівників.

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 6 до 23 вересня 2021 року. В опитуванні взяли участь 324 підприємства. Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, у травні 2021 року громадяни України досить скептично оцінюють економічну ситуацію в країні: 60% опитаних оцінюють її як "дуже погану" або "досить погану". І лише 5% оцінюють ситуацію як "добру" або "дуже добру", а 32% ˗ як "не погану і не добру".

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