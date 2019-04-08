Украинский баскетболист Лэнь установил рекорд результативности в карьере

Фото: Алексей Лэнь в матче против "Милуоки Бакс" (twitter.com/atlhawks)

Однако это не помогло "Атланте" обыграть "Милуоки"

Украинский центровой "Атланты Хоукс" Алексей Лэнь провел самый результативный матч в карьере. Об этом сообщается на сайте баскетбольного клуба.

Украинец провел результативную игру в рамках регулярного чемпионата НБА против лидера Восточного дивизиона "Милуоки Бакс".

Алексей Лэнь за 34 минуты на паркете набрал 33 очка, сделал 8 подборов, четыре передачи и 2 блок-шота. Это рекорд результативности в карьере украинца.

Предыдущим наилучшим показателем по очкам украинца в течение одной игры была встреча "Хокс" против "Буллз". Тогда украинец заработал 28 очков.

Тем не менее, встречу "Атланта" проиграла, уступив в гостях с разрывом в 8 очков - 115:107.

Напомним, Алексей Лень в предсезонном матче НБА против "Сан-Антонио Сперс" стал автором одного самых эффектных моментов игрового дня.