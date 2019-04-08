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Український баскетболіст Лень встановив рекорд результативності в кар'єрі

Новини » Спорт    08.04.2019 - 09:08
Український баскетболіст Лень встановив рекорд результативності в кар'єрі
Фото: Олексій Лень в матчі проти "Мілуокі Бакс" (twitter.com/atlhawks)

Однак це не допомогло "Атланті" обіграти "Мілуокі"

Український центровий "Атланти Хоукс" Олексій Лень провів найрезультативніший матч у кар'єрі. Про це повідомляється на сайті баскетбольного клубу.

Українець провів результативну гру в рамках регулярного чемпіонату НБА проти лідера Східного дивізіону "Мілуокі Бакс".

Олексій Лень за 34 хвилини на паркеті набрав 33 очки, зробив 8 підбирань, чотири передачі і 2 блок-шоти. Це рекорд результативності в кар'єрі українця.

Попереднім найкращим показником за очками українця протягом однієї гри була зустріч "Хокс" проти "Буллз". Тоді українець заробив 28 очок.

Проте, зустріч "Атланта" програла, поступившись в гостях з розривом у 8 очок - 115:107.

 

Нагадаємо, Олексій Лень у передсезонному матчі НБА проти "Сан-Антоніо Сперс" став автором одного найефектніших моментів ігрового дня.

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