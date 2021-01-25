Украинский баскетболист Лень дебютировал за "Вашингтон"

Украинский центровой "Вашингтон Уизардс" Алексей Лень дебютировал за свою команду. Он вышел со скамейки и провел 20 минут в игре против "Сан-Антонио Сперс" (101:121).
Об этом сообщается на сайте команды.
Несмотря на поражение, Лень стал одним из лучших в своей команде. Он набрал 11 очков, записав себе в актив пять подборов, реализовав один из двух трехочковых бросков, сделав одну передачу и один перехват, а также допустил две потери. Это помогло ему стать третьим по результативности в команде.
Final from San Antonio.— Washington Wizards (@WashWizards) January 25, 2021
Beal 31p-7r-4a
Robinson 16p-5r-4a
Len 11p-5r#WizSpurs @GEICO pic.twitter.com/v2AO9bR8X9
Лень подписал годичный контракт с "Вашингтоном" на прошлой неделе. К новой команде он присоединился на правах свободного агента.
First bucket for @alexlen! pic.twitter.com/eGOB2HMe9p— Washington Wizards (@WashWizards) January 25, 2021
LEN SLAM!#WizSpurs @alexlen pic.twitter.com/n2j6jUYdlg— Washington Wizards (@WashWizards) January 25, 2021
Украинец начинал сезон в составе "Торонто Рэпторс", который подписал баскетболиста в межсезонье на годичный минимальный контракт. Но он был отчислен после семи проведенных матчей, набирая в среднем 2,3 очка и 1,6 подбора. Последние матчи Лень пропустил из-за протоколов НБА, связанных с коронавирусом.
Напомним, Лень еще в прошлом году переболел коронавирусом.