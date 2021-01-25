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Украинский баскетболист Лень дебютировал за "Вашингтон"

Сан-Антонио, Понедельник 25 января 2021 10:28
Украинский баскетболист Лень дебютировал за "Вашингтон"
Фото: Алексей Лень (nba.com)
Автор: Вера Олейник

Украинский центровой "Вашингтон Уизардс" Алексей Лень дебютировал за свою команду. Он вышел со скамейки и провел 20 минут в игре против "Сан-Антонио Сперс" (101:121).

Об этом сообщается на сайте команды.

Несмотря на поражение, Лень стал одним из лучших в своей команде. Он набрал 11 очков, записав себе в актив пять подборов, реализовав один из двух трехочковых бросков, сделав одну передачу и один перехват, а также допустил две потери. Это помогло ему стать третьим по результативности в команде.

Лень подписал годичный контракт с "Вашингтоном" на прошлой неделе. К новой команде он присоединился на правах свободного агента.

Украинец начинал сезон в составе "Торонто Рэпторс", который подписал баскетболиста в межсезонье на годичный минимальный контракт. Но он был отчислен после семи проведенных матчей, набирая в среднем 2,3 очка и 1,6 подбора. Последние матчи Лень пропустил из-за протоколов НБА, связанных с коронавирусом.

Напомним, Лень еще в прошлом году переболел коронавирусом.

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Новости Украины Спорт баскетболНБААлексей Лень

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