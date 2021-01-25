Український баскетболіст Лінь дебютував за "Вашингтон"

Український центровий "Вашингтон Візардс" Олексій Лень дебютував за свою команду. Він вийшов з лавки і провів 20 хвилин в грі проти "Сан-Антоніо Сперс" (101: 121).
Про це повідомляється на сайті команди.
Попри поразку, Лінь став одним з кращих у своїй команді. Він набрав 11 очок, записавши собі в актив п'ять підбирань, реалізувавши один з двох триочкових кидків, зробивши одну передачу і один перехоплення, а також допустив дві втрати. Це допомогло йому стати третім за результативністю в команді.
Final from San Antonio.— Washington Wizards (@WashWizards) January 25, 2021
Beal 31p-7r-4a
Robinson 16p-5r-4a
Len 11p-5r#WizSpurs @GEICO pic.twitter.com/v2AO9bR8X9
Лінь підписав річний контракт з "Вашингтоном" минулого тижня. До нової команди він приєднався на правах вільного агента.
First bucket for @alexlen! pic.twitter.com/eGOB2HMe9p— Washington Wizards (@WashWizards) January 25, 2021
LEN SLAM!#WizSpurs @alexlen pic.twitter.com/n2j6jUYdlg— Washington Wizards (@WashWizards) January 25, 2021
Українець починав сезон у складі "Торонто Репторс", який підписав баскетболіста в міжсезоння на річний мінімальний контракт, але був відрахований після семи проведених матчів. Останні матчі Лінь пропустив через протоколи НБА, пов'язаних з коронавірусом.
Нагадаємо, Лень ще минулого року перехворів на коронавірус.