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Украинский альпинист погиб после восхождения на гору Белая в Грузии

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Тбилиси, Воскресенье 05 сентября 2021 16:50
Украинский альпинист погиб после восхождения на гору Белая в Грузии Фото: альпинист из Украины погиб в Грузии при восхождении с горы (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Украинский альпинист Петр Борис погиб после восхождения на гору Тетнульд (Белая гора) в Грузии. Причины его смерти не называются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную скаутскую организацию "Пласт".

"С глубокой скорбью сообщаем о гибели пластуна Петра Бориса. Трагическое событие произошло в Грузии", - говорится в сообщении.

Альпинист погиб после восхождения на гору Тетнульд в регионе Верхняя Сванетия в Грузии. "Погиб после завершения восхождения", - уточнили в организации.

Отмечается, что Борис был членом куреня "Волки" и активным участником пластунских мероприятий и лагерей.

Сейчас родные погибшего организуют перевозку тела альпиниста в Украину. О дате и месте похорон в организации пообещали сообщить позже.

З глибоким сумом повідомляємо про загибель пластуна Петра Бориса, СМ. Висловлюємо щирі співчуття дружині Юліанні Борис,...

Posted by Пласт - український скаутинг on Saturday, September 4, 2021

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