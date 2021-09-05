Украинский альпинист погиб после восхождения на гору Белая в Грузии

Украинский альпинист Петр Борис погиб после восхождения на гору Тетнульд (Белая гора) в Грузии. Причины его смерти не называются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную скаутскую организацию "Пласт" .

"С глубокой скорбью сообщаем о гибели пластуна Петра Бориса. Трагическое событие произошло в Грузии", - говорится в сообщении.

Альпинист погиб после восхождения на гору Тетнульд в регионе Верхняя Сванетия в Грузии. "Погиб после завершения восхождения", - уточнили в организации.

Отмечается, что Борис был членом куреня "Волки" и активным участником пластунских мероприятий и лагерей.

Сейчас родные погибшего организуют перевозку тела альпиниста в Украину. О дате и месте похорон в организации пообещали сообщить позже.