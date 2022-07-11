UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинский Альфа-Банк сменит название

Фото: Альфа-Банк  сменит название на "Сенс Банк" (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Альфа-Банк (Украина) сменит название на "Сенс Банк". Банк уведомил об этом Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Finclub.

"Полное наименование на украинском языке: акционерное общество "Сенс Банк", - говорится в письме. На английском банке теперь будет именоваться Joint Stock Company Sense Bank.

Ранее независимый доверенный представитель акционеров банка Симеон Дянков в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сказал, что правление приняло решение отказаться от бренда Альфа-Банк. По его словам, банк не хочет иметь ничего общего со страной-агрессором даже на уровне ассоциаций и бренда, который работает в России.

Как сообщало РБК-Украина, под санкции ЕС попали Михаил Фридман и Петр Авен, которым принадлежит около половины акций банка.

Напомним, в НБУ заявили, что санкции против российского "Альфа-банка", объявленные Министерством финансов США 6 апреля, не повлияют на работу "Альфа-Банк" (Украина). Банк является независимым юридическим лицом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Альфа-Банкбанки