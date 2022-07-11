Украинский Альфа-Банк сменит название

"Полное наименование на украинском языке: акционерное общество "Сенс Банк", - говорится в письме. На английском банке теперь будет именоваться Joint Stock Company Sense Bank.

Ранее независимый доверенный представитель акционеров банка Симеон Дянков в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сказал, что правление приняло решение отказаться от бренда Альфа-Банк. По его словам, банк не хочет иметь ничего общего со страной-агрессором даже на уровне ассоциаций и бренда, который работает в России.