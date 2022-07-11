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Украинский Альфа-Банк сменит название

Новина українською →
Украина, Понедельник 11 июля 2022 11:33
Украинский Альфа-Банк сменит название Фото: Альфа-Банк  сменит название на "Сенс Банк" (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Альфа-Банк (Украина) сменит название на "Сенс Банк". Банк уведомил об этом Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Finclub.

"Полное наименование на украинском языке: акционерное общество "Сенс Банк", - говорится в письме. На английском банке теперь будет именоваться Joint Stock Company Sense Bank.

Ранее независимый доверенный представитель акционеров банка Симеон Дянков в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сказал, что правление приняло решение отказаться от бренда Альфа-Банк. По его словам, банк не хочет иметь ничего общего со страной-агрессором даже на уровне ассоциаций и бренда, который работает в России.

Как сообщало РБК-Украина, под санкции ЕС попали Михаил Фридман и Петр Авен, которым принадлежит около половины акций банка.

Напомним, в НБУ заявили, что санкции против российского "Альфа-банка", объявленные Министерством финансов США 6 апреля, не повлияют на работу "Альфа-Банк" (Украина). Банк является независимым юридическим лицом.

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