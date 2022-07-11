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Український Альфа-Банк змінить назву

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Україна, Понеділок 11 липня 2022 11:33
Український Альфа-Банк змінить назву Фото: Альфа-Банк змінить назву на "Сенс Банк" (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Альфа-Банк (Україна) змінить назву на "Сенс Банк". Банк повідомив про це Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Finclub.

"Повне найменування українською мовою: акціонерне товариство "Сенс Банк", - йдеться в листі. Англійською банку тепер буде іменуватися Joint Stock Company sense Bank.

Раніше незалежний довірений представник акціонерів банку Симеон Дянков в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" сказав, що правління прийняло рішення відмовитися від бренда Альфа-Банк. За його словами, банк не хоче мати нічого спільного з країною-агресором навіть на рівні асоціацій і бренду, який працює в Росії.

Як повідомляло РБК-Україна, під санкції ЄС потрапили Михайло Фрідман і Петро Авен, яким належить близько половини акцій банку.

Нагадаємо, в НБУ заявили, що санкції проти російського "Альфа-Банку", оголошені Міністерством фінансів США 6 квітня, не вплинуть на роботу "Альфа-Банк" (Україна). Банк є незалежною юридичною особою.

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