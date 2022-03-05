Украинским защитникам удалось провести эвакуацию из Ирпеня. Как это было

Сегодня, 5 марта, украинским военным удалось вывезти большое количество людей из Ирпеня. Мэр города лично руководил этой операцией. Жителей города автобусами перевозили до железнодорожного вокзала Киева или к другой точке, к которой они хотели бы добраться.

Люди переходили разрушенный мост из города Ирпень во время сильных обстрелов и бомбардировок. Россия начала вторжение в Украину 10 дней назад.

Украинские военные смогли снарядить спасательную операцию за мирными жителями, которые оказались в эпицентре ожесточенных боев. Некоторых буквально приходилось выносить на руках.

Украинским военным пришлось подорвать мосты на подходах к столице, чтобы не дать колонам вражеской техники прорваться в Киев. Пригород в течение прошлой неделе несколько раз переходил под контроль оккупантов, но захваченные территории все же быстро удается отбивать.

Спасти от оккупантов удалось не только около двух тысяч людей, но и некоторых домашних любимцев. Многим семьям приходится расставаться из-за войны на неопределенный срок. Но они надеются, что совсем скоро смогут вернуться домой в родные города.