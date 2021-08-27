Украинским школьникам будут выдавать е-свидетельства о начальном образовании

"Отныне документы об образовании будут выглядеть на каждом уровне полного общего среднего образования, как этого требует закон о полном общем среднем образовании", - заявили в министерстве.

Как рассказали в МОН, для свидетельств о начальном образовании была введена новая процедура. Процесс заказа, изготовления и учета свидетельств о начальном образовании будет осуществляться в электронной форме.

"Так, оригинал электронного свидетельства о начальном образовании будет создаваться по образцу, утвержденному МОН, и будет храниться в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕДЕБО) в Реестре документов об образовании", - пояснили в Минобразования.

В министерстве отмечают, что свидетельства в форме пластиковой карты, а также приложений к нему не будет. Однако по желанию родителей школа будет выдавать им бумажную копию электронного свидетельства, заверенную подписью директора школы и печатью.

"Заказывать изготовление дубликата свидетельства также не нужно: если родители потеряют бумажную копию, они могут обратиться в школу для повторного получения копии", - добавили в МОН.