ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украинским школьникам будут выдавать е-свидетельства о начальном образовании

Новина українською →
Украина, Пятница 27 августа 2021 19:54
Украинским школьникам будут выдавать е-свидетельства о начальном образовании Фото: школьникам будут выдавать е-свидетельства о начальном образовании (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство образования и науки Украины издало приказ о введении свидетельства о получении начального образования. Эти свидетельства будут электронными, но будет возможность получить документ в бумажной форме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минобразования.

"Отныне документы об образовании будут выглядеть на каждом уровне полного общего среднего образования, как этого требует закон о полном общем среднем образовании", - заявили в министерстве.

Как рассказали в МОН, для свидетельств о начальном образовании была введена новая процедура. Процесс заказа, изготовления и учета свидетельств о начальном образовании будет осуществляться в электронной форме.

"Так, оригинал электронного свидетельства о начальном образовании будет создаваться по образцу, утвержденному МОН, и будет храниться в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕДЕБО) в Реестре документов об образовании", - пояснили в Минобразования.

В министерстве отмечают, что свидетельства в форме пластиковой карты, а также приложений к нему не будет. Однако по желанию родителей школа будет выдавать им бумажную копию электронного свидетельства, заверенную подписью директора школы и печатью.

"Заказывать изготовление дубликата свидетельства также не нужно: если родители потеряют бумажную копию, они могут обратиться в школу для повторного получения копии", - добавили в МОН.

Читайте РБК-Украина в Google News
Минобразования
NEWS
COVID-сертификат стал доступен всем. "Дия" завершила бета-тестирование
COVID-сертификат стал доступен всем. "Дия" завершила бета-тестирование
DAILY
"Призрак" налоговой милиции. Как будет работать БЭБ и чем недоволен бизнес
Юрий Дощатовспециальный корреспондент "Призрак" налоговой милиции. Как будет работать БЭБ и чем недоволен бизнес