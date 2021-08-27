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Українським школярам видаватимуть е-свідоцтва про початкову освіту

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Україна, П'ятниця 27 серпня 2021 19:54
Українським школярам видаватимуть е-свідоцтва про початкову освіту Фото: школярам видаватимуть е-свідоцтва про початкову освіту (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство освіти та науки України видало наказ про запровадження свідоцтва про отримання початкової освіти. Ці свідоцтва будуть електронними, але буде можливість отримати документ у паперовій формі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міносвіти.

"Відтепер документи про освіту видаватимуться на кожному рівні повної загальної середньої освіти, як цього вимагає закон про повну загальну середню освіту", - заявили в міністерстві.

Як розповіли в МОН, для свідоцтв про початкову освіти було запроваджено нову процедуру. Процес замовлення, виготовлення та обліку свідоцтв про початкову освіту здійснюватиметься в електронній формі.

"Так, оригінал електронного свідоцтва про початкову освіту створюватиметься за зразком, затвердженим МОН, і зберігатиметься в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО) в Реєстрі документів про освіту", - пояснили в Міносвіти.

У міністерстві зазначають, що свідоцтва у формі пластикової картки не буде, а також додатків до нього не буде. Однак за бажанням батьків школа видаватиме їм паперову копію електронного свідоцтва, засвідчену підписом директора школи та печаткою.

"Замовляти виготовлення дубліката свідоцтва також не потрібно: якщо батьки втратять паперову копію, вони можуть звернутися до школи для повторного отримання копії", - додали в МОН.

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