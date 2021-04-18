Украинских туристов предупредили о еще одном коронавирусе на Ближнем Востоке

Центр общественного здоровья Минздрава Украины предупредил украинских туристов о циркуляции в странах Ближнего Востока коронавируса МЕRS-CoV. Этот вирус вызывает ближневосточный респираторный синдром.

Об этом говорится в сообщении на сайте ЦОЗ .

Всемирная организация здравоохранения в период с 1 января до 11 марта 2021 зафиксировала в Саудовской Аравии 7 новых случаев МЕRS-CoV, три из них - летальные. До этого случаи коронавируса фиксировали в Омане, Катаре, Иране, Иордании, Кувейте, Йемене, Объединенных Арабских Эмиратах.

Заразиться этим коронавирусом можно в результате прямого или не прямого контакта с верблюдами. От человека к человеку вирус передается, в основном, только в пределах семьи.

Течение болезни может быть бессимптомным, но может и сопровождаться тяжелыми клиническими проявлениями: высокой температурой, кашлем и одышкой, часто диагностируют пневмонию.

Чтобы предотвратить заражение МЕRS-CoV, украинским туристам рекомендуют: