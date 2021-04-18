ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украинских туристов предупредили о еще одном коронавирусе на Ближнем Востоке

Новина українською → Украина, Воскресенье 18 апреля 2021 13:09
Украинских туристов предупредили о еще одном коронавирусе на Ближнем Востоке Фото: на Ближнем Востоке можно заразиться коронавирусом от верблюдов (freepik.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Центр общественного здоровья Минздрава Украины предупредил украинских туристов о циркуляции в странах Ближнего Востока коронавируса МЕRS-CoV. Этот вирус вызывает ближневосточный респираторный синдром.

Об этом говорится в сообщении на сайте ЦОЗ.

Всемирная организация здравоохранения в период с 1 января до 11 марта 2021 зафиксировала в Саудовской Аравии 7 новых случаев МЕRS-CoV, три из них - летальные. До этого случаи коронавируса фиксировали в Омане, Катаре, Иране, Иордании, Кувейте, Йемене, Объединенных Арабских Эмиратах.

Заразиться этим коронавирусом можно в результате прямого или не прямого контакта с верблюдами. От человека к человеку вирус передается, в основном, только в пределах семьи.

Течение болезни может быть бессимптомным, но может и сопровождаться тяжелыми клиническими проявлениями: высокой температурой, кашлем и одышкой, часто диагностируют пневмонию.

Чтобы предотвратить заражение МЕRS-CoV, украинским туристам рекомендуют:

  • избегать близкого контакта с верблюдами и другими животными;
  • избегать употребления сырого верблюжьего молока или употребления мяса без надлежащей обработки;
  • воздержаться от посещения мест массового скопления людей;
  • регулярно мыть руки после касания животных и избегать контакта с больными животными.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали еще более 10 тысяч случаев COVID-19.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Министерство здравоохранения Украины туристы Ближний восток Коронавирус
NEWS
Киев и 12 областей все еще отвечают "красной" зоне карантина
Киев и 12 областей все еще отвечают "красной" зоне карантина
DAILY
Легалайз или лоббизм. Зачем Кабмин занялся вопросом медицинского каннабиса
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Легалайз или лоббизм. Зачем Кабмин занялся вопросом медицинского каннабиса