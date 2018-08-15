Когда в украинских школах будет первый звонок: дата

Фото: Первый звонок в Украине (facebook.com/just.start.yourself)

Дата первого звонка 2018 определяется непосредственно учебным заведением

Когда в школах Украины прозвенит первый звонок в этом году и начнется учебный процесс - расскажет Styler.

День знаний 2018: дата первого звонка в Украине

Традиционно 1 сентября отмечается День знаний. В этот день проводятся торжественные линейки, и у школьников начинается учебный год. Однако в этом году дата праздника приходится на субботу, поэтому многие родители задаются вопросом, когда в украинских школах состоится первый звонок.

В Министерстве образования Украины заявили, что решение о проведении линейки ко Дню знаний и старте учебного процесса принимает руководство каждого учебного заведения самостоятельно.

Иллюстративное фото (pixabay.com/ukrtor)

"Поскольку вопросы организации образовательного процесса в учреждении общего среднего образования относятся к исключительной компетенции учебного заведения, решение о проведении праздника первого звонка принимает учебное заведение. Поэтому такой праздник может быть проведен как 1 сентября, так и 3 сентября", - сообщили в МОН Украины на запрос УНН.

Таким образом, дата первого звонка может совпадать с Днем знаний 1 сентября. Или же линейка может состояться в понедельник, 3 сентября, и в этот же день у школьников уже начнутся уроки.

Уточнить число и время проведения первого звонка необходимо непосредственно в своей школе.

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Видео: РБК-Украина