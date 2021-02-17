В украинских поездах появится Wi-Fi. Сначала на "Интерсити" Киев-Харьков

В украинских поездах в ближайшее время появится беспроводной интернет по технологии Wi-Fi. На первом этапе проект будут внедрять в поездах категории "Интерсити +".
Об этом говорится в сообщении на сайте "Укрзализныци".
"Поезда "Интерсити +" часто используются как офисы на колесах, поэтому в этих поездах прежде всего важно обеспечить качественный доступ в интернет", - отметил директор по информационным технологиям УЗ Владимир Резник.
Как пилотный проект планируется внедрение Wi-Fi в скоростных поездах "Интерсити +" на направлении Киев-Харьков. Прорабатывается концепция, которая будет масштабироваться на все направления после того, как будет решена проблема покрытия слепых зон.
Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" начала продажу льготных билетов через чат-боты в популярных мессенджерах Viber и Telegram.
Ранее в Украине запустили пилотный проект по внедрению бесконтактной оплаты проезда в электричках. Для реализации пилотного проекта выбрали популярные направления Киев-Фастов и Киев-Святошин.