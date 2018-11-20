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Украинских моряков освободили из плена нелегальных мигрантов

Новости » Происшествия    20.11.2018 - 16:42
Украинских моряков освободили из плена нелегальных мигрантов
Фото: судно Nivin (twitter.com/UkrZaKordonom)

Из плена освободили троих украинских моряков судна Nivin

Судно Nivin освобождено от нелегальных мигрантов, которые удерживали его экипаж, в том числе трех граждан Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент консульской службы МИД Украины.

Сообщается, что судно Nivin (порт Мисурата, Ливия) освобождено от нелегальных мигрантов, которые удерживали его экипаж.

Напомним, Вlackseanews сообщало, что группа беженцев, спасенных в Средиземном море, захватила торговое судно с украинскими моряками на борту. В частности, спасенным нелегалам не понравился курс на Африку.

Всего на борту судна находилось около 100 мигрантов, которые были спасены с судна, дрейфующего в Средиземном море. Однако, эвакуированные беженцы подняли бунт, когда узнали, что их транспортируют не в ЕС, а в Африку. Мятежники взяли в заложники нескольких моряков и потребовали от капитана взять курс на Италию. Моряки транспортировали груз авто из Италии в Ливию.

Ранее украинские моряки, которые почти месяц удерживались пиратами в заложниках в дельте Нигера, вернулись в Украину.

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