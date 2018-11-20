Українських моряків звільнили з полону нелегальних мігрантів

Фото: судно Nivin (twitter.com/UkrZaKordonom)

З полону звільнили трьох українських моряків судна Nivin

Судно Nivin звільнено від нелегальних мігрантів, які утримували його екіпаж, у тому числі трьох громадян України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент консульської служби МЗС України.

Повідомляється, що судно Nivin (порт Місурата, Лівія) звільнено від нелегальних мігрантів, які утримували його екіпаж.

Нагадаємо, Вlackseanews повідомляло, що група біженців, врятованих у Середземному морі, захопила торгове судно з українськими моряками на борту. Зокрема, врятованим нелегалам не сподобався курс на Африку.

Всього на борту судна знаходилося близько 100 мігрантів, які були врятовані з судна, що дрейфує у Середземному морі. Однак, евакуйовані біженці підняли бунт, коли дізналися, що їх транспортують не в ЄС, а в Африку. Повстанці взяли в заручники кількох моряків і зажадали від капітана взяти курс на Італію. Моряки транспортували вантаж авто з Італії в Лівії.

Раніше українські моряки, які майже місяць утримувалися піратами в заручниках у дельті Нігера, повернулися в Україну.