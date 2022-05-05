Из украинских библиотек стали убирать пропагандистскую литературу РФ, - Минкульт

Министерство культуры и информационной политики Украины начало работать над изъятием пропагандистской русской литературы с полок библиотек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минкульта.
Запрещенные российские книги будут заменены на качественную украинскую литературу.
“Пропаганда – это опасное оружие. Сегодня российская ложь отравляет все вокруг. Мы должны всеми способами бороться с этим явлением. Министерство определило четкие критерии, по которым российская литература будет изъята из украинских библиотечных фондов. Мы подходим к этому вопросу тщательно и взвешенно. Надеемся, что все это положительно отразится на развитии украинского книгоиздательства", - отметила Лариса Петасюк, заместитель министра культуры и информационной политики Украины.
Как сообщили в ведомстве, в первую очередь будут изымать книги:
Ранее мы сообщали, что в МОН уже работают над пересмотром программы по зарубежной литературе. Некоторые произведения русских писателей и поэтов в ближайшее время школьники изучать не будут.
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