Украинских активистов в Крыму "выкупают" у местных чиновников, - Джемилев

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление депутата Верховной Рады Мустафы Джемилеве в эфире телемарафона.

"Сейчас стоит вопрос, как бы вывезти этих активистов. Ну, слава Богу, там чуть-чуть нас спасает традиционная российская коррупция: нам удается "выкупить" некоторых наших сограждан", - отметил Джемилев.

"Начинается от 250 долларов и выше. В зависимости от того, с кем договариваться. Не со всеми это можно. Сначала нужно договариваться, надо знать, кто там стоит на посту. Не очень простая операция. Вот мне удалось, к примеру, выкупить 7 людей", - сообщил народный депутат.

В оккупированный Крым вывозят украинских активистов из Херсонской и Запорожской областей, а затем отправляют вглубь России. Хотя, по словам Джемилева, уже стало известно о нескольких случаях исчезновения похищенных украинцев без вести.