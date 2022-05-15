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Украинских активистов в Крыму "выкупают" у местных чиновников, - Джемилев

Мустафа Джемилев (Фото: liga.net)
Автор: Константин Широкун

Некоторых украинских активистов, которых насильно вывозят в оккупированный Крым, удается вернуть в Украину благодаря коррумпированности российских силовиков. Ценник начинается от 250 долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление депутата Верховной Рады Мустафы Джемилеве в эфире телемарафона.

"Сейчас стоит вопрос, как бы вывезти этих активистов. Ну, слава Богу, там чуть-чуть нас спасает традиционная российская коррупция: нам удается "выкупить" некоторых наших сограждан", - отметил Джемилев.

"Начинается от 250 долларов и выше. В зависимости от того, с кем договариваться. Не со всеми это можно. Сначала нужно договариваться, надо знать, кто там стоит на посту. Не очень простая операция. Вот мне удалось, к примеру, выкупить 7 людей", - сообщил народный депутат.

В оккупированный Крым вывозят украинских активистов из Херсонской и Запорожской областей, а затем отправляют вглубь России. Хотя, по словам Джемилева, уже стало известно о нескольких случаях исчезновения похищенных украинцев без вести.

Ранее Джемилев сообщил, что Турция в переговорах с Россией предлагала эвакуировать защитников Мариуполя на территорию своей страны. Однако Москва не согласилась с инициативой Анкары.

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Мустафа ДжемилевКрымкоррупцияВторжение России в Украину