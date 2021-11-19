Украинских аграриев могут лишить действенных в мире СЗР, - эксперт 

В частности, он считает необходимым разработать и внедрить регламенты применения СЗР, механизмы по борьбе с производством фальсифицированных и контрабандных пестицидов.

"Отсутствие действенных препаратов, которые регулируют численность вредных организмов, могут привести к их массовому размножению, а те в свою очередь ухудшают качество или и вовсе уничтожают сельхозкультуры. Все это приведет к снижению качества продукции, убыточности сельского хозяйства, негативному влиянию на продовольственную безопасность Украины, потери экспортных рынков из-за несоблюдения фитосанитарных требований", - отмечает эксперт.

Он также комментирует инициативу Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, которая в письме в аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины предлагает пересмотреть возможность применения таких действующих веществ СЗР как гелаксифоп-Р-метил, пиразофос, фенвалерат, бета-циперметрин.

Аргументируя свой шаг, Госпродпотребслужба ссылается на ст. 7 ЗУ "О пестицидах и агрохимикатах", которой установлено, что "центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере охраны окружающей природной среды, может установить полный или временный запрет на применение пестицидов и агрохимикатов в случае поступления новых, ранее неизвестных данных об их опасности".

Однако научный центр превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности им. академика Л. И. Медведя Министерства здравоохранения акцентирует, что никаких данных об опасности препаратов государственным органом не приводится. А сам перечень недостоверный, ведь некоторые действующие вещества и так не разрешены к использованию в Украине, а некоторые разрешены к использованию в странах ЕС.

В свою очередь, по словам директора научного центра Николая Проданчука, среди действующих веществ, которые, по утверждению Госпотребслужбы, "запрещены в странах ЕС", приведен ряд разрешенных к применению в отдельных странах по процедуре так называемой "Емегдепсу Аuthorasation", установленной ст. 53 Регламента Европарламента и совета ЕС № 1107/2009 от 21 октября 2009 г. "О размещении на рынке продукции для защиты растений и отмене Директив совета ЕС 79/17; 91/414/ЕЭС".

Только в течение 2021 года было разрешено применение имидаклоприда в Бельгии, Польше, Румынии, Финляндии, Франции; клотіанідину - в Австрии, Бельгии, Испании, Польше, Румынии, Финляндии; тиаметоксама - в Бельгии, Дании, Литве, Германии,Румынии, Словакии, Венгрии, Чехии, Финляндии.

Участники аграрного рынка отмечают, что позиция Госпродпотребслужбы является достаточно непонятной, требует разъяснения и уточнения. Как и то, почему орган выходит за пределы своих полномочий и инициирует данный вопрос, которым должно заниматься Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Еще один вопрос - как агропроизводители будут выполнять норму закона "О защите растений", который обязывает предприятия проводить комплекс мероприятий для борьбы с вредителями, болезнями и сорняками и предотвращать их распространение, при отсутствии препаратов?.