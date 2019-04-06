Украинские военные задержали диверсанта на Донбассе

Сегодня, 6 апреля, около трех часов ночи, неподалеку позиций одного из подразделений Объединенных сил, задержали военнослужащего 100-й отдельной мотострелковой бригады российско-оккупационных войск. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Отмечается, что боевик имел задание совершить диверсию в тылу украинских войск, которые обороняются на Кураховскому направлении.

Диверсантом, который был в гражданской одежде, оказался рядовой 3-го батальона 100-й отдельной мотострелковой бригады Андрей Б.

"Военнослужащие, которые выполняли боевое задание, заблаговременно заметили нелепые попытки боевиков обойти наши позиции с фланга. Боевика задержали, он оказал необходимую информацию разведке Объединенных сил", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 5 апреля противник 17 раз нарушил режим прекращения огня, применив 10 раз запрещенное вооружение, один военный погиб, двое ранены.

Напомним, 5 апреля сообщалось, что в зоне проведения операции О'объединенных сил (ООС) на Донбасси взяли в плен еще одного боевика. В плен взяли рядового 100-й отдельной мотострелковой бригады (в /ч 08826) Юрия Сек.