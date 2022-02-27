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Украинские военные вернули под контроль Волноваху в Донецкой области

Автор: Наталья Юрченко

Украина вернула под контроль населенный пункт Волноваха в Донецкой области. Однако ситуация там крайне сложная - российские оккупанты не перестают вести артобстрел мирного населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представительницу Донецкой ОГА Татьяну Игнатченко.

"Волноваха наша. Но ситуация в городе очень тяжелая. Артобстрелы не прекращаются второй день. И в эти минуты тоже гремят. Местные говорят, летит так тяжело, что оставляет воронки в три-пять метров. Воды нет уже несколько дней. Нет электричества, потому что разбиты подстанции. Нет газа. Завезти хлеб или продукты нет возможности. У людей разряжены телефоны. Связь плохая. Центральная районная больница работает. На генераторах. Но скорые не выезжают, потому что опасно. Помощь оказывают тем, кто может прийти или кого приводят. В настоящее время там находятся 11 раненых. Больница тоже пострадала - рашисты попали в здание лор отделения", - написала чиновница.

Также она уточнила, что в городе есть бригада ГСЧС, однако она не может начать ликвидировать последствия из-за обстрелов. Информации о жертвах пока нет.

Напомним, в Харькове десятки российских военнослужащих сдались в плен. Они пытались спрятаться среди гражданских.

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