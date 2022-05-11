Украинские военные сбили российский вертолет и 4 беспилотника за день

Украинская ПВО Сухопутных войск и Воздушных Сил, а также бойцы десантно-штурмовых войск ВСУ поразили в течение суток 5 воздушных целей российских оккупантов, сбив 4 беспилотника и 1 вертолет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Командования Воздушных Сил ВСУ.

Украинская авиация Воздушных Сил на разных направлениях продолжала наносить войскам РФ огневые удары с воздуха, поддерживая боевые действия наземных сил.

"Сегодня вся страна с нетерпением ждет символического 200 самолета российских оккупантов. Вынуждены признать, пока нет. Сами ждем, потому что не залетают нацисты под адский огонь наших ЗРВ! Даже воздушный парад отменили на победобесие. Берегут московиты технику!" - отмечается в сводке.

Так, 10 мая, нашей противовоздушной обороной Сухопутных войск и Воздушных Сил были поражены четыре вражеские БПЛА "Орлан-10".

Ранее сообщалось, что украинские Силы обороны освободили 4 села в Харьковской области от российских оккупантов, которых выбили в Харьковском и Чугуевском районах.

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