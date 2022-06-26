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Украинские военные продолжают операцию на Змеином, результаты уточняют

Новина українською →
Украина, Воскресенье 26 июня 2022 17:44
Украинские военные продолжают операцию на Змеином, результаты уточняют Фото: украинские военные продолжают военную операцию на Змеином (mapio.net)
Автор: Евгений Прокопенко

На острове Змеином возросла активность боевых действий. Украинская армия применяет различные виды оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Юг".

"На Змеином продолжались активные действия военной операции с задействованием разнородных сил и видов вооружения. Результаты уточняются. Не мешаем работать украинским военным", - говорится в сообщении ОК "Юг".

Напомним, 22 июня на Змеином украинскими военными разбит зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

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