Украинские военные продолжают операцию на Змеином, результаты уточняют
Фото: украинские военные продолжают военную операцию на Змеином (mapio.net)
На острове Змеином возросла активность боевых действий. Украинская армия применяет различные виды оружия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Юг".
"На Змеином продолжались активные действия военной операции с задействованием разнородных сил и видов вооружения. Результаты уточняются. Не мешаем работать украинским военным", - говорится в сообщении ОК "Юг".
Напомним, 22 июня на Змеином украинскими военными разбит зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".
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