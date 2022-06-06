ru ua
Вт, 07 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинские военные получили партию австрийских внедорожников Pinzgauer

Новина українською →
Киев, Понедельник 06 июня 2022 23:44
Украинские военные получили партию австрийских внедорожников Pinzgauer Pinzgauer (Фото: collectingcars.com)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные получили партию швейцарских внедорожников Pinzgauer Vector. Машины швейцарского производства были приобретены в Великобритании предпринимателем, который сегодня служит в ВСУ, а также его партнерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Територриальной обороны ВСУ.

"Вся моя помощь украинской армии анонимна, чтобы никто не знал моей фамилии или видел лицо. Я делаю свое дело, то, что должен делать в такие времена. Буду там, где моя помощь нужна больше всего. Знаю и понимаю все нужды. После победы обязательно обязательно раскрою себя", - отметил военнослужащий ВСУ с позывным "Гора", купивший машины.

Украинские военные получили партию австрийских внедорожников PinzgauerPinzgauer Vector 2009 года выпуска имеют легкое бронирование и предназначены для перевозки личного состава, могут использоваться как тягачи и санитарный транспорт. Машины оснащены 3,0-литровым турбодизельным двигателем VW в сочетании с автоматической коробкой передач. Два внедорожника уже служат боевым бригадам Сил территориальной обороны ВСУ, остальные отправили другим родам войск.

Украинские военные получили партию австрийских внедорожников Pinzgauer

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины уничтожили автомобиль с российскими оккупантами в районе Николаевки Херсонской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Вторжение России в Украину
NEWS
Как долго может продержаться Украина в условиях войны: ответ Данилова
Как долго может продержаться Украина в условиях войны: ответ Данилова
DAILY
Равнение на центр. Как меняются отношения между командой Зеленского и местной властью
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Равнение на центр. Как меняются отношения между командой Зеленского и местной властью