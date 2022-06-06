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Українські військові отримали партію австрійських позашляховиків Pinzgauer

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Київ, Понеділок 06 червня 2022 23:44
Українські військові отримали партію австрійських позашляховиків Pinzgauer Pinzgauer (Фото: collectingcars.com)
Автор: Константин Широкун

Українські військові отримали партію швейцарських позашляховиків Pinzgauer Vector. Машини швейцарського виробництва були придбані у Великобританії підприємцем, який сьогодні служить в ЗСУ, а також його партнерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Територіальної оборони ЗСУ.

"Вся моя допомога українській армії анонімна, щоб ніхто не знав мого прізвища або бачив обличчя. Я роблю свою справу, те, що повинен робити в такі часи. Буду там, де моя допомога потрібна найбільше. Знаю і розумію всі потреби. Після перемоги обов'язково обов'язково розкрию себе", - зазначив військовослужбовець ЗСУ з позивним" Гора", який купив машини.

Українські військові отримали партію австрійських позашляховиків PinzgauerPinzgauer Vector 2009 року випуску мають легке бронювання і призначені для перевезення особового складу, можуть використовуватися як тягачі і санітарний транспорт. Машини оснащені 3,0-літровим турбодизельним двигуном VW в поєднанні з автоматичною коробкою передач. Два позашляховики вже служать бойовим бригадам Сил територіальної оборони ЗСУ, інші відправили іншим родам військ.

Українські військові отримали партію австрійських позашляховиків Pinzgauer

Раніше повідомлялося, що Збройні Сили України знищили автомобіль з російськими окупантами в районі Миколаївки Херсонської області.

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