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Украинские военные отразили штурмы оккупантов на четырех направлениях, - Генштаб

Фото: украинские военные (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Артур Родивилов

На Славянском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском направлениях ВСУ отбили штурмы россиян, на некоторых из этих направлений продолжаются боевые действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ в Facebook.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без изменений. Признаков формирования наступательных группировок вооруженных сил республики Беларусь и вооруженных сил РФ на указанных направлениях не отмечается.

На Северском направлении враг продолжил вести воздушную разведку и наносить удары по объектам инфраструктуры по ствольной и реактивной артиллерии в районах приграничных населенных пунктов Черниговской и Сумской областей.

На Харьковском направлении враг производил артиллерийское огненное поражение в районах Харькова, Прудянки, Черкасских Тишек, Борщевой, Лесного, Коробочкиного, Мосьпанова и Старого Салтова.

На Славянском направлении противник совершал обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков неподалеку от Асеевки, Протопоповки, Гусаровки, Грушувахи, Карнауховки, Долины и Адамовки. Вел штурмовые действия в районах Бражевки и Дмитровки, успеха не имел, отошел.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Краматорска, Северска, Спорного и других населенных пунктов. Нанес авиаудары возле Серебрянки и Спорного. Противник продолжил ведение воздушной разведки БПЛА.

На Бахмутском направлении враг осуществлял обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмут, Веселая Долина, Кодема, Семигорье, Майское, Зайцево, Константиновка и Нью-Йорк. Нанес авиаудару у Соледара. Вел штурмовые действия в районах Вершины и Майского, успеха не имел. Возле Семигорья, Зайцева и Вершины продолжаются боевые действия.

На Авдеевском направлении оккупанты обстреливали из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы Новобахмутовки, Авдеевки, Опросного, Водяного, Песков и Красногоровки. Нанесли авиаудары неподалеку от Селидового, Авдеевки и Первомайского. Враг вел штурмовые действия в районах Песков и Авдеевки, успеха не имел. Возле Красногоровки боевые действия продолжаются.

На Новопавловском направлении противник совершал артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Марьинка, Угледар, Никольское, Павловка, Времовка, Новоселка и Новополь. Вел штурмовые действия в районе Марьинки, успеха не имел, отошел. Вблизи Павловки боевые действия продолжаются.

На Запорожском направлении враг осуществляет обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Железнодорожное, Волшебное, Белогорье, Орехов, Новоандреевка и Каменское. Нанес авиаудары возле Новомихайловки и Малых Щербаков.

На Южнобужском направлении основные усилия противник сосредотачивает на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения наших войск. Поддерживает высокую интенсивность ведения воздушной разведки БПЛА.

Совершал систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Трудолюбовка, Осокоровка, Токарево, Карьерное, Ивановка, Лозовое, Великое Артаково, Кобзарцы, Шевченково, Широкое, Посад-Покровское, Украинка, Партизанское, Николаев и Днепровское. Нанес авиаудары вблизи Новогригоровки и Андреевки.

Проводит активные мероприятия по восстановлению путей логистического обеспечения.

Напомним, СБУ обнародовала телефонный разговор, которая доказывает прямую причастность российской армии к теракту в Еленовке.

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Генштаб ВСУ