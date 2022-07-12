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Украинские военные ликвидировали командира дивизии из Волгограда

Новина українською →
Волгоград, Вторник 12 июля 2022 18:58
Украинские военные ликвидировали командира дивизии из Волгограда Фото: командир дивизии Алексей Горобец (bloknot-volgograd.ru)
Автор: Сергей Новиков

На войне в Украине погиб командир волгоградской 20-й гвардейской мотострелковой дивизии полковник Алексей Горобец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Блокнот".

Сообщается, что информацию о гибели офицера подтвердила его жена.

"Позвонили из командования и сообщили. Дата и место похорон пока не выбраны", - отметила она.

По данным "Блокнонта", для подтверждения личности погибшего потребовался тест ДНК.

Напомним, ранее украинская разведка сообщила, что российские генералы в срочном порядке переводят своих родственников на службу в Сирию, считая ее более безопасной, чем Украина.

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