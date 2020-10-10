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Украинские военные с коллегами из НАТО провели учения на британском эсминце

Украина, Суббота 10 октября 2020 13:54
Украинские военные с коллегами из НАТО провели учения на британском эсминце
Фото: учения (mil.gov.ua)
Автор: Юлия Струк

В Министерстве обороны сообщили, что Силы специальных операций Украины совместно с коллегами из стран НАТО провели учения. Тренировка состоялась на британском эсминце Великобритании.

Об этом сообщает пресс-служба МОУ.

Тренировку провели операторы-разведчики 73 морского центра СпН им. кошевого атамана Антона Головатого вместе с коллегами из стран НАТО на эсминце "Dragon" Королевских военно-морских сил Великобритании.

Указано, что во время учений отрабатывались абордажные действия на эсминце, заход на борт, ведение ближнего боя и зачистка судна. Совместные тренировки провели в рамках учебно-тренировочной операции "ОРБИТАЛ" - Развитие партнерства - Украина".

Напомним, 29 сентября в Черном море Корабельно-катерная группа Военно-морских сил Вооруженных сил Украины провела совместные учения типа PASSEX с американским эсминцем Roosevelt. Они отработали ряд задач по повышению взаимосовместимости по стандартам НАТО.

В частности, было отработано тактическое маневрирование, тренировки по связи, противовоздушной обороне, отражению ударов противника и тому подобное.

Как писало РБК-Украина, в конце июля в Украине состоялись международные военные учения Sea Breeze-2020.

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