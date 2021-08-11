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"Украинские вертолёты": ночью под Бодрумом были ликвидированы лесные пожары

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Среда 11 августа 2021 17:03
"Украинские вертолёты": ночью под Бодрумом были ликвидированы лесные пожары

В ночь з 10 на 11 августа экипажи авиакомпании «Украинские вертолёты» продолжили операции по пожаротушению лесных пожаров в Турции. В результате проделанной работы были полностью ликвидированы пожары в районе Дерекьой, что в 15 км от курортного Бодрума, на юго-западе страны.

Об этом сообщили в пресс службе авиакомпании «Украинские вертолеты».

«Силами только четырех вертолетов авиакомпании в ночь с 10 на 11 августа были ликвидированы лесные пожары в районе населенного пункта Дерекьой провинции Мугла. Во время проведения операции было осуществлено 84 сброса воды общей массой 252 тонны. Забор воды осуществлялся с Эгейского моря», - сообщили агентству в авиакомпании «Украинские вертолёты».

Контроль за полётами совершала специальная группа от министерства сельского и лесного хозяйства Турции. Другие вертолеты, кроме украинских, в этой операции не задействовались. Пожары были полностью ликвидированы.

Как известно, четыре воздушных судна авиакомпании "Украинские вертолеты" прибыли в Турцию 5 августа и базируются в аэропорту города Ыспарта. Для выполнения задач по пожаротушению возле Бодрума вчера был совершен 1,5 часовой перелёт, после чего на рассвете экипажи вернулись в Ыспарту. Операции по пожаротушению ночью в условиях горной местности проводятся в Европе впервые.

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