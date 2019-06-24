Украинские теннисистки ослабили свои позиции в рейтинге WTA

Украинские теннисистки ослабили свои позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленный лучших теннисисток мира опубликован на сайте организации.

На одну ступеньку опустились первая ракетка Украины Элина Свитолина и теперь занимает восьмое место. Вторая и третья ракетки Украины Леся Цуренко и Даяна Ястремская также потеряли по одной позиции0, 33 и 36 места соответственно.

Екатерина Козлова сохранила за собой 67 место. Прогресс показали Ангелина Калинина плюс 13 позиций и 135 строчку, а на одну ступеньку поднялась Катарина Завацкий - 197 место.

Кроме того, по итогам травяного турнира серии Premier в Бирмингеме сменился лидер мировой классификации. Рейтинг WTA впервые возглавила австралийка Эшли Барти, которая сместила на вторую строчку списка японку Наоми Осаку. Далее идут чешки Плишкова и Петра Квитова, голландка Бертенс и немка Анжелика Кербер.

Напомним, Осака могла потерять первую строчку рейтинга WTA еще по итогам Roland Garros.