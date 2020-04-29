Украинские суды рассмотрели более 1100 дел о нарушении карантина

Украинские суды рассмотрели 1120 дел о привлечении лиц к административной ответственности за нарушение карантина. Об этом свидетельствует информация Государственной судебной администрации относительно применения судами Закона Украины "О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)".

Отмечается, что суды приняли 150 решений о наложении административного взыскания.

В целом на рассмотрение судов поступил 6141 протокол. Больше всего нарушений карантина зафиксировано в Днепропетровской (951), Киевской (874) и Львовской (555) областях.

Скриншот:court.gov.ua

Напомним, по данным Министерства здравоохранения, по состоянию на утро вторника, 28 апреля, заразились коронавирусом 9 410 человек. 992 пациента уже выздоровели. За сутки заразился 401 человек. Это на девять случаев больше, чем вчера.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров обнародовал план выхода из карантина. Он состоит из пяти этапов. Стартовая точка реализации плана - 11 мая.