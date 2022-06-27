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Украинские спецназовцы осуществили ряд успешных диверсий на территории РФ, - The Times

Фото: Украинские спецназовцы осуществили ряд успешных диверсий в РФ (t.me/landforcesofukraine)
Автор: Константин Широкун

Военнослужащие подразделения украинских сил специальных операций выполнили ряд успешных диверсионных операций на территории Российской Федерации. Сообщается, что военные ВСУ принимали участие в уничтожении складов боеприпасов и нефтебаз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Издание со ссылкой на бойцов батальона "Шаман" с позывными "Двадцать второй" и "Красавец" сообщает, что украинских военных забрасывали на российскую территорию с помощью вертолетов. Сообщается, что россияне так и не смогли понять, как эти диверсии происходят и как они вообще оказываются возможными на территории РФ.

Напомним, ранее механизированная бригада имени гетьмана Ивана Мазепы показала, как уничтожает российских оккупантов в Марьинке под Донецком.

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